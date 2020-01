In 2018 raakten 150 mensen gekneld tussen deuren van openbaar vervoer JCV

10 januari 2020

15u54 0 Brussel Nog snel de metro, tram of bus willen inspringen nadat het geluidssignaal weerklinkt en de deuren sluiten, is niet zonder risico. In 2018 kwamen 157 mensen vast te zitten tussen de deuren van voertuigen van de MIVB. De vervoersmaatschappij wil met een nieuwe sensibilisatiecampagne haar reizigers bewust maken dat het belangrijk is om de deuren niet te blokkeren.

Het lijkt misschien onschuldig, gehaast nog snel het voertuig in springen terwijl de deuren toegaan, maar de MIVB benadrukt dat het erg gevaarlijk kan zijn. In de eerste plaats, omdat de toeslaande deuren een stevige kracht uitoefenen. En in de tweede plaats, omdat het verhinderen van de sluitende deuren een sneeuwbaleffect van vertragingen veroorzaakt op het net.

Het is dus zowel een gevaar voor je lichaam, als voor je volgende aansluiting. “Lopen om dan uiteindelijk klem komen te zitten tussen sluitende deuren, is gevaarlijk. Bovendien kunnen weersomstandigheden, de configuratie van het perron of de drukte het zicht van de bestuurder of bestuurster op de deuren belemmeren, ondanks de verschillende veiligheidssystemen die bestaan”, beklemtoont Amal Kammachi, Risk & Safety Manager bij de tram.

Een nieuwe sensibilisatiecampagne van de MIVB moet de reizigers eraan herinneren dat ook zij een verantwoordelijkheid hebben en van hun kant de veiligheidsvoorschriften moeten respecteren. Op de deuren van de metro’s, trams en bussen zullen daarom beelden te zien zijn van sumoworstelaars of rugbyspelers met het duidelijke opschrift: “Daar kom je beter niet tussen”.