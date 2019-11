Imposante kerstboom uitgedost in Belgische kleuren...en met een knipoog naar jarige Manneken Pis WHW

24 november 2019

17u43 0 Brussel Een kerstboom zonder versiering geeft maar een droevige aanblik. Daarom werd vandaag de kerstboom die vorige week in Stavelot werd opgehaald versierd. Centraal thema dit jaar is Manneken Pis.

Het bekendste ventje van onze hoofdstad wordt dit jaar 400 jaar. Daarom werd ook besloten om hét pronkstuk van de kerstvieringen, de imposante -22 meter hoog!- kerstboom, op een speciale manier uit te dossen. Daarom werd de boom getooid in de kleuren van de Belgische vlag. De versiering bestaat uit 40 rode lichtjes, 120 ballen met de nationale kleuren, een 1,5 km lange slinger en 50 kleine beeldjes van Manneken-Pis. Acht mensen waren tien uur in de weer met het versieren ervan. Het gaf meteen een heel andere aanblik aan de boom, die woensdag vanuit Stavelot werd overgebracht. Toch raden we aan om het pas op 29 november, de start van Winterpret, met eigen ogen te gaan bekijken. Dan wordt er op de Grote Markt ook een klank- en lichtspel ingericht.