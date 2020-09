Imelda-instituut opent het nieuwe schooljaar in nagelnieuwe gebouwen: “School staat met twee voeten in Brusselse grond” JMBB

01 september 2020

15u13 4 Brussel Dinsdagochtend opende het schooljaar voor de leerlingen van het Imelda-instituut niet in de Moutsstraat, maar wel in de Picardstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Daar werd een nagelnieuw gebouw opgetrokken op de vroegere site van een sigarettenfabriek.

Zuster Greta Coninckx, oud-leerkracht en huidig medebestuurder van het instituut, glundert. “Vergeleken met ons vorig schoolgebouw is dit een wereld van verschil. Niet alleen de grootte, maar we hebben nu ook een refter en sportzaal - die hadden we niet op onze vorige locatie.” De betonnen geur die er in de gangen hangt, spreekt boekdelen: het is hier fonkelnieuw, en van een schoolstart in mineur door dat ene virus is geen sprake. “We zijn dankbaar aan de VGC voor dit cadeau”, klinkt het.

Brussels minister Sven Gatz, die in de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd is voor Onderwijs, onderstreept het belang van de nieuwe locatie van de TSO- en BSO-school: “Deze school staat met twee voeten in de Brusselse grond. We willen alle leerlingen die hier komen dan ook de beste kansen geven. We bouwen al jaren nieuwe Nederlandstalige scholen in Brussel, of we breiden bestaande scholen uit, maar dit is een heel groot project.” Naast Imelda zal het Lyceum Martha Somers hier binnenkort ook zijn leerlingen ontvangen, waardoor de twee scholen samen zo'n 1.400 nieuwe plaatsen kunnen aanbieden. Zuster Greta benadrukt dat heel wat leerlingen uit de buurt in kleine behuizingen wonen. “Die jongeren krijgen hier nu alle ruimte. We zijn heel gelukkig met de nieuwe wereld die voor ons opengaat.”

Minister Gatz hoopt tot slot op een zo normaal mogelijk verloop van het schooljaar. “Er zal hier en daar wel eens een klas gesloten moeten worden, maar natuurlijk hopen we op zo weinig mogelijk last. Vanuit gezondheidsperspectief hopen we dat de opening van de scholen geen te zware druk legt op de besmettingscijfers.” Gatz wijst op de mogelijkheden van afstandsonderwijs, maar accentueert het belang van contact voor jongeren. “Het samen zijn van jonge gasten op één plaats, met rechtstreeks contact met de leraars, is niet te versmaden.”



