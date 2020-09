Illegale rave met 200 aanwezigen stilgelegd in technische ruimte Leonardtunnel redactie

05 september 2020

20u09

Bron: Belga 0 Brussel In Brussel heeft de politie afgelopen nacht rond 02.30 uur een einde gemaakt aan een illegale rave, waaraan meer dan 200 feestvierders aan deelnamen.

Het feestje ging door in een technische ruimte van de Leonardtunnel die toegankelijk is via het Zoniënwoud. Dat meldt Sudinfo en wordt bevestigd door de politiezone Marlow (Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en Oudergem). Er werden een tiental processen-verbaal uitgeschreven aan de organisatoren van het gebeuren.

De politie kwam het zaakje op het spoor toen agenten enkele feestvierders opmerkten die zich naar de rave begaven. Omdat het niet de eerste keer was dat er op die plek een feestje werd georganiseerd, besloten ze om poolshoogte te nemen. Ze troffen iets meer dan 200 aanwezigen aan van 24 tot 35 jaar.

Het opbreken van het feest verliep zonder noemenswaardige problemen, maar er werd niettemin versterking gevraagd aan enkele andere politiezones om de evacuatie in goede banen te leiden en de jongeren in alle veiligheid door het bos te loodsen.

Dat kon niet verhinderen dat één jongeman toch struikelde en met lichte verwondingen moest worden overgebracht naar het ziekenhuis.



