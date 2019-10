Huurprijzen in Brussel opnieuw omhoog JCV

02 oktober 2019

13u48 0 Brussel Huren is de laatste vijtien jaar een pak duurder geworden in Brussel. Sinds 2004 steeg de maandelijkse huur met een vijfde, ook als je rekening houdt met de stijgende levensduurte. Vooral Schaarbeek en Evere werden de laatste jaren duurder.

Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête over de huurprijzen van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. “Ondanks de wettelijke indexering van de huurprijzen per jaar, zijn de huurprijzen van de Brusselse woningen sinds 2004 met bijna 20% gestegen”, klinkt het. “Slechts een kwart van de huishoudens besteedt minder dan 30 procent van het budget aan de huur van een woning.”

De enquête werd afgenomen bij de huurders van 5.000 woningen in Brussel. Huren is het goedkoopst in Anderlecht, waar je 647 euro betaalt, en het duurst in Sint-Pieters-Woluwe, waar een huurwoning je 938 euro per maand kost. In 2018 bedroeg de gemiddelde huurprijs 739 euro. Dat is een pak meer dan de 714 euro van vorig jaar, maar ligt op ongeveer hetzelfde niveau als in 2016.

Weinig verrassend zijn de gemeenten in het zuidoosten van Brussel het duurst, terwijl die in het noordwesten goedkoper zijn. Andere buurten zijn echter aan een inhaalbeweging bezig. “We zien een inhaalbeweging van de hoogste prijzen in het stadsgewest door woningen in de wijken van de eerste kroon, voornamelijk rond de Europese instellingen in Etterbeek, Elsene en Schaarbeek en rond de Louizalaan en de Elsense Kasteleinwijk en in Sint-Gillis”, zegt het onderzoek.

Samen huren

Door de stijgende prijzen wordt een woning samen met andere huren steeds populairder. Nu al gaat het om 11 procent van alle huurwoningen op de privémarkt. Die huurders betalen samen wel meer voor hun woning dan ze dat alleen hadden gedaan.

De kwaliteit van de huurwoningen is er de laatste twintig jaar wel een pak op vooruit gegaan. Zo hebben zo goed als alle woningen een badkamer en centrale verwarming. Ook de energieprestaties werden beter : 7 op de 10 woningen heeft dubbel glas en 8 op de 10 wordt verwarmd met gas. “Toch wordt slechts 55 procent van de woningen in goede of zeer goede staat beoordeeld door de huurders ervan”, zegt het onderzoek. “En het zijn vooral de warmte- en geluidsisolatieproblemen die de huurders als het zwakste punt beschouwen.”