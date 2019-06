Humanitaire hub voor migranten verhuist van Noordstation naar Thurn & Taxis JCV

11 juni 2019

14u33 0 Brussel Migranten die nood hebben aan hulp moeten daarvoor niet langer het Noordstation opzoeken. De humanitaire hub voor hen huist sinds dinsdag op de Havenlaan, op de terreinen van Thurn & Taxis.

De hub wordt opgezet door de hulporganisaties Dokters van de Wereld, Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen en het Burgerplatform voor steun aan de vluchtelingen.

Na anderhalf jaar in het Noordstation moest de hub andere oorden opzoeken omdat het huurcontract daar afliep. De Haven van Brussel stelde daarom een leegstaand gebouw op de Havenlaan ter beschikking. Daar kunnen de hulporganisaties een jaar lang blijven.

Het is afwachten welke gevolgen de nieuwe locatie zal hebben op de locatie van transmigranten in de stad. Het Noordstation was lang een trekpleister voor hen tot die plaatsen enkele weken gelden abrupt ontruimd werden. Sindsdien richten transmigranten zich weer meer op het Maximiliaanpark in de buurt. De nieuwe hub ligt op een dik kwartier stappen van dat park, aan de overkant van het kanaal.