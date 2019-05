Humanitaire hub in Noordstation verhuist naar Haven van Brussel SZM

28 mei 2019

10u15 0 Brussel De humanitaire hub, waar Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen, Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Grenzen en Croix Rouge zitten in het Noordstation verhuist. Ze kregen een leegstand gebouw van de Haven van Brussel op de Havenlaan 100 waar ze vanaf 11 juni zullen intrekken.

Na drie maand in de Frontispicestraat en anderhalf jaar in het station Brussel-Noord verhuist de humanitaire hub op 11 juni naar een leegstaand gebouw van de Haven van Brussel, dichtbij Tour&Taxis. Eind maart kwam de huur van het gebouw op de huidige locatie in het Noordstation ten einde en heeft de Haven van Brussel, op vraag van de hub, een leegstaand gebouw ter beschikking gesteld voor de duur van één jaar. Het gebouw is gelegen in de Havenlaan 100, op vijftien minuten wandelen van het Noordstation.

“Het lijkt ons vanzelfsprekend om een gebouw ter beschikking te stellen dat zijn functie als bureau niet meer kan vervullen en gerenoveerd moet worden”, zegt Mohammed Jabour, voorzitter van de Haven van Brussel. “De Haven wil op die manier haar bijdrage leveren aan het werk van de verenigingen die werkzaam zijn in de humanitaire hub, een plaats waar essentiële diensten geboden worden aan mensen in humanitaire nood.”

Geen hulp van de overheid

De organisaties die deel uitmaken van de hub - Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen, Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Grenzen en Croix Rouge - zullen er hun activiteiten integraal voortzetten om te antwoorden op de noden van migranten die geen hulp krijgen van de Belgische regering. De hub is momenteel bezig het gebouw klaar te maken voor de activiteiten. Vanaf 11 juni zullen migranten en vluchtelingen er terecht kunnen voor medische zorg, geestelijke gezondheidszorg, klerendistributie, sociaal-juridische hulp en voor het herstellen van contact met familie.

“Zolang er geen centra voor onthaal -en oriëntatie opgericht zijn, blijven de noden van migranten schrijnend, aldus David Leclercq, coördinator van de humanitaire hub. “We blijven dus onze hulp verlenen en pleiten voor een waardige opvang, zodat deze mensen een geïnformeerde keuze kunnen maken over hun toekomst.”

Er zijn ongeveer tussen de 800 en 1000 migranten in transit in Brussel. Ze hebben geen toegang tot bestaande institutionele diensten, zoals gezondheidszorg, onderdak, enzovoort. De hub ontvangt 250 mensen per dag, waaronder 15 tot 20 procent vrouwen. Elke maand zijn er ongeveer 600 medische raadplegingen en 200 consultaties bij de psycholoog. De sociale dienst handelt maandelijks 180 aanvragen af en de dienst ter herstel van familiebanden verzorgt maandelijks 600 telefoongesprekken met landen van herkomst en tientallen onderhouden om contact met vermiste personen terug te vinden. De dienst minderjarigen ziet elke maand 30 jongeren en werkt daarvoor samen met SOS Jeunes. Twee keer per week bezoeken ongeveer 230 mensen de dienst klerendistributie.