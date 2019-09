Humanitaire hub hielp al 6.000 mensen: “Geen sprake van een aanzuigeffect” JCV

30 september 2019

11u14 0 Brussel De humanitaire hub, een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die transmigranten helpen, viert zijn tweede verjaardag. De hub, die vooral bekend werd door zijn werk met transmigranten in het Noordstation, hielp ondertussen al 6.000 mensen. De afgelopen maanden probeerde de hub ook meer vrouwen en minderjarigen aan te spreken en te helpen.

Sinds juni huist de hub aan de Havenlaan, maar hij werd vooral bekend door de hulp en begeleiding van transmigranten die onderdak hadden in het Noordstation, voor dat ontruimd werd. “Ons werk laat zien dat een dergelijk opvang- en oriëntatiecentrum een positief effect heeft op de gezondheid, het leven en de waardigheid van transmigranten”, zegt David Leclercq, coördinator van de humanitaire hub. “De situatie moet in perspectief worden geplaatst. Het gaat om een groep van 1.000 mensen in België, waarvan 800 in Brussel. Er is duidelijk geen sprake van een aanzuigeffect, aangezien het aantal migranten ongeveer gelijk blijft. Dit ‘ondanks’ de hulp die hen wordt geboden door de organisaties van de hub.”

Definitieve oplossing

De hub is een samenwerkingsverband van verschillende verenigingen: het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen, het Croix Rouge de Belgique, Dokters van de Wereld en Artsen Zonder Grenzen. Ook SOS Jeunes is een partner. Dagelijks zien zij zo’n 250 mensen. Bijna een derde van hen komt uit Eritrea, een kwart uit Soedan en ongeveer 13 procent heeft de Ethiopische nationaliteit. Het gaat voor het overgrote deel om mannen, slecht 15 à 20 procent is vrouw. Zij kunnen in de hub terecht voor medische zorgen, hulp met hun administratie en sociale begeleiding.

De betrokken organisaties bundelden de krachten omdat een volgens hen noodzakelijke oplossing van de overheid uit bleef. Ze blijven pleiten voor de oprichting van een opvang- en oriëntatiecentrum in samenwerking met regionale en federale instellingen. “Op de lange termijn wensen alle organisaties een structurele oplossing te vinden om migranten op een waardige manier op te vangen”, aldus Leclercq.

Vrouwen en jongeren

De hub heeft door de maanden heen zijn focus gelegd op jongeren en vrouwen. Zo opende het Burgerplatform onlangs het Sister‘s House in Elsene, een opvangcentrum speciaal voor vrouwen, en zorgde Dokters van de Wereld ervoor dat vrouwen op consultatie kunnen gaan bij een verloskundige. Artsen Zonder Grenzen zorgde er op haar beurt voor dat vrouwen op gesprek kunnen gaan bij een psycholoog.

Door die initiatieven werden ook meer vrouwen aangetrokken. “Tussen januari 2018 en juni 2019 is het percentage vrouwen in de hub gestegen van 5,4 procent naar 17,4 procent, terwijl het aantal vrouwelijke migranten in België niet toenam”, aldus de hub. “Vrouwelijke migranten waren onzichtbaar, maar we bouwden een vertrouwensband met hen op”, zegt Leclercq. “Terwijl ze bij de eerste consultatie nog voor klachten als hoofdpijn kwamen, vertelden ze tijdens de tweede consultatie bijvoorbeeld over het misbruik waarvan ze slachtoffer waren of over hun onveilige abortus.”

Via SOS Jeunes wordt er ook sociale ondersteuning aan jongeren gegeven. Iedere maand komen er gemiddeld 45 jongeren en kinderen op gesprek. In de helft van de gevallen worden er direct na het eerste gesprek verdere stappen ondernomen.