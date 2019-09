Hulpdiensten hebben drukkere Autoloze Zondag dan vorig jaar SHVM

23 september 2019

15u52 0 Brussel De hulpdiensten hebben tijdens de autovrije zondag 246 medische interventies moeten uitvoeren in Brussel. Dat zijn er 19 meer dan vorig jaar.

Tussen 9.30 uur en 19 uur rukten de hulpdiensten zo’n 246 keer uit. Vorig jaar stond de teller nog op 227. Daarnaast steeg het aantal gekwetsten op de openbare weg van 72 naar 89 mensen. Ook vond er een kleine stijging plaats in het aantal zieken op de openbare weg. Vorig jaar waren dat er 30, dit jaar 33.

Hoger aantal dan ‘normale’ zondag

Toch blijven de cijfers van Autoloze Zondag groter dan op een normale zondag, ondanks de vrije wegen. Op 15 september waren er bijvoorbeeld nog 167 interventies. Volgens de Brusselse brandweer is dat logisch: “Sommige zieken of gekwetsten die normaal zelf naar de spoed rijden, doen nu ook een beroep op een ziekenwagen om in het ziekenhuis te geraken.”

Dit jaar werden op Autoloze Zondag twee extra ziekenwagens ingezet door de Brusselse brandweer. Daarbij bood het Rode Kruis ook bijstand met twee ziekenwagens. Daarnaast werd het aantal operatoren van de noodcentrale 112 opgetrokken. De hulpdiensten zetten 34 ziekenwagens in, 8 M.U.G.’s en 3 P.I.T.’s (ziekenwagen met gespecialiseerde verpleging) in.