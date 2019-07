Huizen en kantoren op Terhulpsesteenweg ontruimd door gaslek JCV

15 juli 2019

19u21 0 Brussel Bij werken op de Terhulpsesteenweg in Watermaal-Bosvoorde is maandagnamiddag een gaslek ontstaan. Daardoor moesten enkele woningen en kantoren worden ontruimd en was het tramverkeer verstoord.

Het lek ontstond toen maandag rond 15.50 uur bij werken per ongeluk een gat in een gasleiding ontstond. De brandweer kwam ter plaatse en de politie stelde een perimeter van 50 meter in. Daardoor moesten enkele woningen en kantoren rond het lek ontruimd worden. De bewoners werden op straat opgevangen.

Omdat het om een leiding onder middendruk ging, moest Sibelga ter plaatse komen met gespecialiseerd personeel om het lek te isoleren. Voor de omgeving was er tijdens de operatie geen direct gevaar. Het gas ontsnapte immers verticaal uit het lek en kwam daardoor rechtstreeks in de lucht terecht.

Door het lek was het tramverkeer op lijnen 8 en 25 een tijdje verstoord. Ook het verkeer ondervond hinder.