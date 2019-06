Huiszoekingen in Brusselse kunstgalerij WHW

28 juni 2019

17u16 0 Brussel Midden juni zijn er huiszoekingen zijn uitgevoerd in de Brussels kunstgalerij Phoenix Ancient Art en op vier andere adressen, in een onderzoek naar witwassen, valsheid in geschrifte en criminele organisatie. Er zijn vier personen uitgenodigd voor verhoor als verdachten.

De kunstgalerij kwam begin 2016 in het vizier van het Belgische gerecht toen de douane twee stukken in beslag nam die Phoenix Ancient Art op de Brusselse kunst- en antiekbeurs Brafa zou aanbieden. Het ging om een marmeren tafel en een stèle uit albast, waarover het Interpol-bureau in het Syrische Damascus een signalement had verspreid omdat vermoed werd dat ze afkomstig waren van plunderingen uin Syrië of Irak.

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) bezorgde het federaal parket vervolgens op 6 maart 2017 een eerste rapport, waarna een gerechtelijk onderzoek werd geopend. Het is in het kader van dat onderzoek dat op 17 juni vijf huiszoekingen plaatsvonden, onder meer in de kunstgalerij zelf. Ook troffen de onderzoekers in Groot-Bijgaarden een depot aan. “Maar of de voorwerpen die daar werden aangetroffen, kunstvoorwerpen zijn, kunnen we op dit moment nog niet bevestigen”, zo meldt het federaal parket.

“De voorwerpen die op de verschillende locaties in beslag zijn genomen, maken het voorwerp uit van verder onderzoek.” Volgens het federaal parket klopt het ook niet dat er vier personen in verdenking zijn gesteld. Wel zijn vier personen uitgenodigd voor verhoor als verdachten.

De twee broers Ali en Hicham A., die door De Standaard vermeld worden, zijn daar volgens het federaal parket niet bij. Dat is wel het geval voor de 42-jarige Fransman Jean-Baptiste F., die twee jaar geleden de uitbater werd van de bvba Phoenix Ancient Art.