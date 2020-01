Huisvuilophaling plaatselijk verstoord JCV

30 januari 2020

13u04

Bron: Belga 0 Brussel In enkele delen van Brussel is de huisvuilophaling donderdag verstoord door een stakingsactie. De hinder is onder meer te voelen in Neder-Over-Heembeek en Elsene.

In Neder-over-Heembeek en in de buurt van de Triomflaan, aan de VUB staakt ongeveer 60 procent van de afvalophalers. Bij de veegploegen van de sector Monnoyer in Heembeek staakt 70 procent.

Het sociaal conflict bij Net Brussel sleept al lang aan. Het begon op 19 november toen de directie het systeem waarbij het aanwezige personeel werd vrijgesteld wanneer twee derde van de vrachtwagens van een zone waren teruggekeerd naar het depot, wilde aanpassen. De directie wilde dat optrekken naar 90 procent, om de veiligheid van de ophaling te verhogen.

Dat viel erg slecht bij het personeel, dat zich al beklaagde over een sterk toegenomen werkdruk. Als protest gebeurt de huisvuilophaling nu volgens het boekje, wat echter vaak resulteert in vertragingen. Niet alle afval kan op tijd worden opgehaald en dus moeten in de namiddag extra ophaalrondes georganiseerd worden.

De vakbonden konden bekomen dat dit enkel op vrijwillige basis gebeurt, maar toch zouden volgens Michel Piersoul van de liberale vakbond sommige veegploegen verplicht worden om aan die rondes deel te nemen, op straffe van sancties. “Een contractueel kreeg een waarschuwing en tegen verschillende statutairen werd een disciplinaire procedure opgestart. We vragen al een week dat die sancties worden opgeheven, maar zonder antwoord van de directie.”