Huisvuilophaling in Brusselse gemeenten verstoord SHVM

28 januari 2020

15u10 0 Brussel Door de nationale actiedag van de socialistische vakbonden ABVV en ACOD, is de huisvuilophaling in verschillende Brusselse gemeenten verstoord. Dat meldt Net Brussel op haar webpagina.

Op verschillende plaatsen zijn de ophaalrondes van de witte en blauwe zakken maar deels afgewerkt. In de meeste gevallen is meer dan de helft opgehaald, maar in Jette is bijvoorbeeld maar 10 procent van de blauwe vuilniszakken opgehaald en in Haren maar 40 procent van de witte vuilniszakken. Toch werden in Koekelberg en Sint-Pieters-Woluwe alle blauwe vuilniszakken opgehaald.

“De inwoners van wie de zakken niet zijn opgehaald, wordt verzocht, in de mate van het mogelijke, om hun zakken binnen te halen tot de volgende ophaling”, klinkt het bij Net Brussel.