Huis te duur in Brussel? Deze 10 vrienden kochten samen een oud klooster én een school voor cohousingpoject JCV

22 januari 2020

16u34 0 Brussel Woningprijzen swingen in Brussel de pan uit en maken het moeilijker voor jonge mensen om een eigen woning aan te kopen. De gemiddelde prijs van een appartement ligt al op 253.000 euro, een huis kost je 478.000 euro. In Kuregem hebben 10 vrienden daar een mouw aan gepast door samen een voormalig klooster en basisschool aan te kopen. Die cohousing viel zelfs al in de prijzen als voorbeeldproject.

Jens Theys en Jan Moijson zijn twee van de tien mensen die hun schouders mee onder het project in de Veeartsenstraat in Kuregem zetten. Daar moeten binnen een tweetal jaren zeven woningen verschijnen in de drie gebouwen van wat nu nog een Franstalige basisschool is. Een van de drie gebouwen was zelfs ooit nog een klooster, gebouwd in het begin van de vorige eeuw.

Het idee voor het project was al lang aan het rijpen, maar raakte twee jaar geleden in een stroomversnelling. “De mensen van onze groep woonden al een tijdje in Brussel en enkele van hen waren op zoek naar een pand om te kopen”, zegt Theys. “Maar appartementen zijn heel duur in Brussel, terwijl ook de kwaliteit vaak te wensen overlaat. Een tuin of wat groene ruimte is ook heel moeilijk te krijgen. Daarom hebben we samen beslist om het wat ambitieuzer aan te pakken en een project op te starten waar we ons ding mee konden doen.”

Aangepaste woningen

De zeven woningen die op de Veeartsenstraat zullen komen, worden à la carte samen gesteld. “We hebben zowel gezinnen, koppels als alleenstaanden”, zegt Moijson. “Dus hebben we ook aangepaste woningen: van een loft tot een duplexappartement. We hadden voordien al verschillende panden bekeken in bijvoorbeeld Laken of Sint-Gillis, maar dit gebouw trok ons echt aan. De voorgevel is ook beschermd waardoor het weinig aantrekkelijk was voor projectontwikkelaars en wij wat meer vrij baan hadden.”

We hebben zowel gezinnen, koppels als alleenstaanden, dus hebben we ook aangepaste woningen op de planning: van een loft tot een duplexappartement Jens Theys en Jan Moijson

Het hele complex bestaat uit het voormalige klooster en twee aanpalende herenhuizen. Door de vele verbouwingen door de jaren heen lijkt het pand op een labyrint. “De verbouwing is dan ook heel intensief want dit gebouw heeft zeker betere dagen gezien”, zegt Theys. “Voor het pand zelf hebben we een correcte prijs betaald, maar de verbouwing zal nog veel meer geld opslokken. Tot en met de cascowerken verbouwen we alles samen. Daarna zorgt ieder voor zijn persoonlijke afwerking. Via eenvoudige, maar doordachte coëfficiënten hebben we berekend hoeveel ieder appartement kost.”

Prijs

Een eerste slag is al binnen voor het project want het was meteen een van de laureaten voor be.exemplary, die voorbeeldgebouwen selecteert in Brussel. “We scoren goed op vlak van milieu, sociale draagkracht, architectuur en kringloopeconomie”, zegt Theys. “Dat is belangrijk, want door die prijs kunnen we op subsidies rekenen.”

Momenteel wordt het gebouw nog bezet door de basisschool, maar zij zouden snel vertrekken naar een nieuwe locatie in Sint-Jans-Molenbeek. “We wachten nog op de bouwvergunning, maar we hopen dat we snel kunnen starten met de werken en ook snel kunnen verhuizen”, zegt Moijson. “Dit is immers een ideale oplossing. Je woont in de stad, met toch een eigen stukje groen en je hebt een woning waarvan je zeker bent dat die goed gebouwd is. Geen van ons wou ook vertrekken uit de stad, we kiezen echt voor Brussel.”