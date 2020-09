Huis in Molenbeek onbewoonbaar door brand Stephanie Romans

21 september 2020

Een woning in Molenbeek is onbewoonbaar verklaard na een brand. De brandweer moest het dak van de woning afbreken om het vuur te kunnen blussen.

De brand brak om 15.10 uur uit in een woning in de Louis Corhaystraat. Er vielen geen gewonden, maar de schade is wel aanzienlijk. Doordat het vuur moeilijk bereikbaar was, kon de brandweer niet anders dan het dak afbreken.

Onbewoonbaar

Het vuur ontstond op de derde verdieping en sloeg via het terras over naar het dak van het naastgelegen gebouw. De oorzaak is nog niet bekend.

Het eerste pand is onbewoonbaar verklaard door de schade. Het huis van de buren is nog bewoonbaar, al is ook daar de schade volgens de brandweer aanzienlijk. De brandweer bleef tot 17.40 uur aanwezig om de gebouwen te ventileren. Er zijn geen gewonden gevallen.