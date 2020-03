Hotel op komst op site van Thurn & Taxis JCV

06 maart 2020

16u01 0 Brussel Een nieuw hotel in het voormalige Douanegebouw op de site van Thurn & Taxis heeft groen licht gekregen van het Brussels Gewest. Het hotel in het historische gebouw zal 102 kamers tellen.

Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels) heeft een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de ontwikkeling van het hotel. “De komst van een klassevol hotel in dit iconische gebouw is een nieuwe stap voor de ontwikkeling van de site”, zegt Smet. “Met de afwerking van het prachtige Gare Maritime in het vooruitzicht en tal van andere ontwikkelingen in de buurt maken we van Thurn & Taxis een multifunctioneel stadsdeel dat uniek is in haar soort in België.”

Het voormalige Douanegebouw wordt nu een hotel met 102 kamers. Het project wordt gedragen door ontwikkelaar Extensa. Er komen nieuwe balkons en een terras, die op vraag van het Brussels Gewest licht werden aangepast. De dubbele houten deur aan de straatkant werd behouden.

Het Douanegebouw ontworpen door de Brusselse architect Ernest Van Humbeek en gebouwd tussen 1904 en 1907. Veel van de oorspronkelijke architecturale en decoratieve elementen zijn nog intact, zoals de gietijzeren kolommen, de betonnen dakconstructie, de metalen structuren die het glazen dak ondersteunen, de wanden van de oude loketten, de granieten trappen en de gaanderijen.