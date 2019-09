Hotel geëvacueerd na brand in keuken NH Hotel Brussels SHVM RDK

20 september 2019

09u44 1 Brussel Gisterenavond omstreeks 20:55 uur brak er brand uit in het NH Hotel in de Bodenbroekstraat. Daarbij moest een aantal mensen uit veiligheidsredenen geëvacueerd worden.

De oorzaak van de brand is een kortsluiting aan een vaatwasser. Het personeel evacueerde een groep mensen en begon zelf meteen met blussen. “Bij aankomst van de brandweer was het vuur al min of meer onder controle”, zegt woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw. De brandweer diende nog de eindblus toe en de gasten mochten weer snel naar binnen.

Bij het incident vielen geen gewonden.