Hotel Crowne Plaza mag uitbreiden op Rogierplein JCV

20 februari 2020

12u24 0 Brussel Het Brussels Gewest heeft een bouwvergunning gegeven voor de uitbreiding van Hotel Crown Plaza aan het Rogierplein. Die komt er op een leeg perceel tussen het Rogierplein en de Kruidtuinlaan. Het hotel krijgt daarmee een panoramische bar op het dak.

Dat laat staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels) weten. “Het project ligt helemaal in de lijn van onze prioriteiten”, zegt hij. “Het is een modern gebouw dat zich met veel respect voor het verleden integreert in de omgeving. Het dak zal worden benut, er komt een panoramische bar die onafhankelijk zal worden uitgebaat, er is gedacht aan binnentuinen en hangende tuinen en is er plaats voor handelsactiviteiten op de gelijkvloerse verdieping.”

Het gebouw van het hotel dateert al van 1909 en was het eerste betonnen gebouw in Brussel. De uitbreiding komt er op een leeg stuk grond langs de kant van de Kruidtuinlaan. Na vijftig jaar en verschillende pogingen wordt een van de belangrijkste stedelijke littekens eindelijk opgeknapt”, zegt Aldert Schaaphok van uitbater Pandow. “Het doel van het project is om de inham aan de Kruidtuinlaan op te vullen en het stadsweefsel te herstellen.”

De uitbreiding moet 149 kamers toevoegen aan het hotel. Naast de bar op het dak komt er ook een handelsruimte op het gelijkvloers. De werken worden vanaf de tweede helft van 2020 gepland en zouden eind 2022 moeten worden afgerond