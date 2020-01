Horta-expert Barbara Van Der Wee herstelt Hotel Van Eetvelde in oude glorie: “Al meer dan 30 jaar persoonlijk band met dit gebouw” JCV

24 januari 2020

16u33 0 Brussel Het Hotel Van Eetvelde is een van de meesterwerken van architect Victor Horta. Momenteel wordt het gebouw grondig gerenoveerd en volledig in zijn oude glorie hersteld. De renovatie restauratie is in handen van de vooraanstaande expert Barbara Van der Wee. “We willen zorgen voor authenticiteit én comfort.”

Het gebouw aan de statige Palmerstonlaan is eigendom van de federatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België. Zij zijn er zich van bewust dat er met de renovatie veel op het spel staat. Het Hotel Van Eetvelde is immers Unesco-werelderfgoed en een van de mooiste voorbeelden van de art nouveau-architectuur van Horta. “Het gebouw is door onze federatie gekocht voor een relatieve spotprijs”, zegt secretaris-generaal van Synergrid, Bérénice Crabs. “In de jaren ’50 was de stijl van Horta immers niet meer zo populair. Al begon men welk in te zien wat voor stuk erfgoed men hier in handen had.”

De restauratie van het gebouw is in handen van architecte Barbara Van der Wee Brabara De Wee, voor wie het huis een passie project is. “Ik heb hier in 1988 mijn thesis over gemaakt, dus ik ben altijd verbonden geweest met het huis”, zegt ze. “Toen vijf jaar geleden werd beslist om een volledige renovatie te doen was dat een beetje een jeugddroom die uitkwam. Ik heb hier nog gewerkt met Jean Delhaye, een van de leerlingen van Horta. Als ik een favoriet deel mag kiezen dan is het toch de centrale lichtschacht en -koepel.”

Modern

Barbara Van der Wee De Wee is niet aan haar proefstuk toe want zij tekende ook al voor de restauratie van het Hortamuseum in de Amerikastraat. “De uitdaging hier is om het gebouw aan te passen aan moderne normen”, zegt ze. “Het gebouw is immers nog in gebruik als ontvangstruimte en als kantoor. We willen zowel het comfort voor de gebruikers garanderen als een authentiek gebouw bewaren. Toch hebben we nu gewerkt aan de energie-efficiëntie van het gebouw. Daarbij komt de nodige inventiviteit kijken, waarbij we vooral ingrijpen op de hogere verdiepingen, die minder erfgoedwaarde hebben.”

Toch is werken aan een monument als het Hotel Van Eetvelde niet vanzelfsprekend. “Niet alleen voor de technische kant, met elektriciteit en bekabeling”, zegt Van der WeeDe Wee. “Aan de voorkant werd het bij mooi weer bijvoorbeeld heel warm in het gebouw. In een gebouw als dit plaats je echter niet zomaar een airco. Daarom plaatsen we nu de zonnewering terug die het gebouw oorspronkelijk had en herstellen we het natuurlijke ventilatiesysteem. Dat had Horta zo ontworpen dat het verse lucht vanuit de kelder aanvoerde en door het huis trok.”

Hotel Van Eetvelde mag dan wel in privéhanden zijn, toch draagt ook het Brussels Gewest voor een derde van de prijs bij aan de restauratiekosten renovatiekosten. “Restauraties Renovaties als deze mogen best wat meer aandacht krijgen”, zegt Staatssecretaris voor Erfgoed Pascal Smet (one.brussels). “Erfgoed is immers een belangrijk onderdeel van de identiteit in Brussel. Daar mogen we met recht en rede trots op zijn.”