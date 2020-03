Horecazaken sluiten vannacht de deuren: Brusselse politie houdt vinger aan de pols SHVM

13 maart 2020

10u49 0 Brussel Vrijdagavond om middernacht moeten alle café’s en restaurants sluiten naar aanleiding van de maatregelen van de overheid omtrent het coronavirus. De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene zal in het stadscentrum de vinger aan de pols houden en ingrijpen indien nodig. Dat meldt het kabinet van Brussels burgemeester Philippe Close (PS).

“We volgen de situatie op de voet”, zegt Maïthé Van Rampelbergh, woordvoerster van Close. “Maar het is niet de bedoeling om overal politieagenten naartoe te sturen. We bekijken hoe de zaken evolueren en indien nodig zullen er maatregelen worden getroffen om mensen aan te zetten tot het sluiten van hun café’s. Het is nog te vroeg om te zeggen dat we politie op straat zullen sturen”, aldus Van Rampelbergh.

Of de politie dus daadwerkelijk zal moeten ingrijpen, valt nog af te wachten. Het is mogelijk dat mensen privéfeesten zullen geven. De stad hoopt althans dat mensen hun gezond verstand gebruiken.