Horecazaken lijden onder dievenplaag in Brusselse Marollen SHVM

19 september 2019

09u58

Bron: Bruzz 0 Brussel Begin deze week was restaurant Vieux Marché op het Vossenplein het slachtoffer van een gewapende overval. Vorige week gingen agressieve dieven aan de haal met de kassa van café Marseillais. Het lijkt erop dat er een ware dievenplaag aanwezig is.

In de nacht van maandag op dinsdag werden de eigenaar, werknemer en een klant van Vieux Marché verrast door een gemaskerde overvaller. Die richtte zijn vuurwapen naar het drietal en ging met hun smartphones en de kassa aan de haal. De restaurantbaas incasseerde nog een klap op het hoofd. Bij de buren van Le Mouton Bleu sloeg men alarm door de herrie, maar de politie kwam te laat.

Aan de overzijde van het Vossenplein was er een week eerder een gelijkaardig incident bij Marseillais. Donderdagavond 12 september viel een man met een vuurwapen en pepperspray de cafébaas aan, om er met de kassa vandoor te gaan. Diezelfde avond zou de dader een andere man overvallen hebben in de Hoogstraat.

Het is voorlopig nog niet duidelijk of er een link is tussen beide gewapende diefstallen, maar de buurtbewoners vrezen voor een dievenplaag. Het parket is op de hoogte van de incidenten, maar kon nog geen verdachten oppakken. Het onderzoek moet uitwijzen of er een verband is.