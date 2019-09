Horecazaak in Brussel moet sluiten na controle voedselveiligheid politie SVM

09 september 2019

14u12 0 Etterbeek Onlangs werden 7 horecagelegenheden en 25 werkkrachten door de Dienst Bijzondere Wetten gecontroleerd. Daarbij moest één horecazaak de deuren sluiten. De exacte reden van de sluiting is nog niet gekend.

De operatie werd in samenwerking met de RVA, TSW, de FOD Financiën en BruLabo uitgevoerd. Na de controles op de horecazaken, werden 13 pv’s opgesteld, waaronder zes betreffende het niet respecteren van de sociale wetten, een voor de afwezigheid van een ‘black box’, een voor een boekhouding die niet correct bijgehouden was en verder nog andere pv’s voor andere overtredingen.

Voor een horecazaak viel het resultaat minder goed uit. De zaak werd verzegeld door de politie en sloot haar deuren voor onbepaalde duur.

Geen aanleiding

Volgens de politie van Etterbeek, zone Montgomery, was er geen aanleiding tot controle van de zaken: “Zo’n controle is standaard voor onze dienst. Het was eigenlijk zeer toevallig dat we deze zaak zijn binnengegaan.”

BruLabo heeft ook een reeks bedorven levensmiddelen vernietigd.