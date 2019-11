Horecavakbond voert actie voor hoger minimumloon JCV

12 november 2019

16u45

Bron: Belga 0 Brussel De Horeca-afdeling van de socialistische vakbond ABVV heeft dinsdag actie gevoerd op het Albertinaplein in Brussel. De vakbondslui vroegen er een hoger minimumloon in hun sector.

De actie staat in het teken van de ‘Fight for 15’, een wereldwijde actiedag van de Amerikaanse fastfoodwerknemers die een minimumloon van 15 dollar per uur vragen. Dat minimumloon is intussen in verschillende Amerikaanse staten ingevoerd, maar nog lang niet overal.

Het ABVV betuigde daarom zijn steun aan de internationale actie. Naar het voorbeeld van de ‘Fight for 15’ startte de socialistische vakbond in België zelf met een ‘Fight for 14’. “Studies wijzen uit dat je in België een minimumloon van 14 euro nodig hebt om je rekeningen te betalen wanneer je voltijds werkt”, vertelt Yvan De Jonge van het ABVV. “Om dat te verwezenlijken hebben we een politieke wil nodig voor de herverdeling van de lasten, zodat er in de arbeidsintensieve sectoren een compensatie komt.”

De socialistische vakbond is van mening dat een verhoging van de koopkracht ook automatisch tot meer werkgelegenheid zal leiden. Een standpunt dat gedeeld wordt door kersvers sp.a-voorzitter Conner Rousseau, die ook aanwezig was. “In de sectoren waar het minimumloon verhoogd wordt, zorgt dat voor een kruisbestuiving van meer koopkracht en geen jobverlies. Dat is belangrijk voor jonge mensen. Daarom ben ik hier vandaag. Je mag niet zeggen dat het niet betaalbaar is, want het brengt zelfs nog op”, stelde Rousseau.