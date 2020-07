Horeca kreeg al voor 11 miljoen aan leningen van Brussels Gewest JCV

16 juli 2020

14u50 0 Brussel De Brusselse horeca kon al op 11 miljoen aan goedkope leningen van het Brussels Gewest rekenen als steun voor de coronacrisis. Een nieuw soort lening voor kleinschalige investeringen in lokale ondernemers moet tegen september operationeel zijn.

Dat antwoordde staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo-Groen) in het parlement op een vraag van Véronique Lefrancq (CDH). Tot nu toe liepen er al 60 aanvragen binnen, waarvan er ook 38 werden goedgekeurd. Gemiddeld wordt er door de zaken zo’n 300.000 euro geleend. Het gaat zowel om hotels als cafés en toeleveranciers. De lening is toegankelijk voor bedrijven die meer dan 10 mensen in dienst hebben.

Trachte gaf ook mee dat de Proxi-leningen van het Brussels Gewest tegen september operationeel moeten zijn. Voor ondernemers en voornamelijk lokale handelaars, ambachtslui en zeer kleine ondernemingen is de weg naar financiering lastig. Vooral beginnende ondernemers vallen dikwijls uit de boot. Dankzij de Proxi-lening kunnen gezinnen, vrienden en buurtbewoners die in een ondernemer geloven, dit gebrek aan financiering verhelpen.