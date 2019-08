Horeca federatie wil geen gratis kraantjeswater in restaurants SZM

08 augustus 2019

15u08 0 Brussel Het collectief “Free Tap Water in Belgium” heeft een app gemaakt, begin april, waar klanten op een interactieve plan kunnen zien in welke restaurants ze gratis kraantjeswater kunnen krijgen. Die app telt ondertussen al 4.000 gebruikers. Daar is de Horeca federatie van Brussel resoluut tegen. “Dit kan de volledige omzet van een restaurant in gevaar brengen.”

In de app “Free Tap Water in Belgium” kan je zelf een restaurant melden dat gratis kraantjeswater aanbiedt of een verzoek indienen waarna de organisatie je favoriete restaurant een brief stuurt om die te sensibiliseren voor gratis kraantjeswater. Volgens het collectief biedt 9 % van de Brusselse restaurants al gratis kraantjeswater aan, dat zijn er zo’n 350 op de 4.000. Voor hen is het vooral een ecologische kwestie. “We vragen niet aan restaurants om niet meer water in flessen te verkopen, maar zoals in andere landen zou er een duurzamer alternatief moeten zijn.”

Voor Yvan Roque, voorzitter van de Horeca federatie in Brussel gaat deze trend in het verkeerde keelgat. Voor hem beseft het collectief niet hoe nefast dat kan zijn voor restaurantuitbaters. “Drank is een grote inkomstenbron van restaurants, als ze dat niet hebben dan verliezen ze een groot deel van hun inkomen,” zegt Roque. “Het is ook absurd want het water wordt gefilterd, de obers komen dat brengen en kuisen de karaf, waarom zouden ze dan gratis werken?”