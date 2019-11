Hoogtechnologische nieuwbouw voor ziekenhuis in Elsene JCV

15 november 2019

13u30 0 Brussel Iris Ziekenhuizen Zuid mocht vrijdag de deuren openen van haar ‘New tech’-gebouw op de campus van Etterbeek-Elsene. Daar vinden zowel een daghospitaal, een nieuw operatiekwartier, een dienst intensieve zorgen en een sterilisatiedienst onderdak.

Aan het New Tech-gebouw wordt al sinds 2015 gewerkt. Het ontwerp moet ervoor zorgen dat er veel licht binnen komt in grote open ruimtes. Er is ook veel groen voorzien in en rond het nieuwe gebouw.

“We willen dat patiënten zich rustig en welkom voelen en dat het personeel hun beroep onder de best mogelijke omstandigheden kan uitoefenen. Die laatsten werden dan ook betrokken bij het ontwerp”, zegt Catherine Fabry, Directeur Infrastructuur in de Iris Ziekenhuizen Zuid.

Strategisch plan

Het nieuwe daghospitaal dat er komt is ontworpen om het gevoel van wachttijd te beperken. Het nieuwe operatiekwartier met vier zalen maakt gebruik van hoogtechnologische apparatuur en zal vlak bij de dienst intensieve zorgen liggen. “Het gebouw stelt ons in staat om onze ambitie waar te maken en mee te gaan met de medische trends”, zegt directeur-generaal Catherine Goldberg. “We zien meer en meer nadruk op ambulante zorg en ons dagziekenhuis vangt dit op. Dit project is eveneens een van de verwezenlijkingen van het Strategisch plan 2025 van de Iris Ziekenhuizen Zuid dat op onze verschillende campussen zichtbaar wordt.”

De betrokken medische diensten zullen binnenkort elk om beurt hun intrek nemen in het nieuwe gebouw. Dat zal in verschillende fases gebeuren.

De nieuwbouw kostte in totaal 39 miljoen euro. Wie al een kijkje wil gaan nemen, is welkom op zaterdag en zondag, tussen 10 en 14 uur.