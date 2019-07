Hoog gehalte Brusselse zwans op nationale feestdag SZM

10 juli 2019

14u03 0 Brussel Op de vooravond van de nationale feestdag wordt er in de Marollen nogal wat afgezwanst, want naar jaarlijkse traditie begint dan Bal National op het Vossenplein. Elk jaar trekt de typisch Brusselse folklore zo’n 15.000 bezoekers aan. Dit jaar brengt de 17de editie heel wat activiteiten voor groot en klein met zich mee. Het tweedaagse evenement wordt gepresenteerd door het dynamische trio Swa, Berre en John-John die de bekende conciërges van de Marollen belichamen.

Op 20 juli is het Vossenplein het decor van Bal National en Resto National, een evenement dat al 17 jaar plaatsvindt naar aanleiding van de nationale feestdag, maar met een typisch Brusselse toets. Op 20 Juli vindt eerst Bal National plaats, waar tal van artiesten vanaf 19.30 zullen optreden. De dag erna, op 21 juli kan je België eren met een mosselfestijn, Resto National.

Bal National

Vanaf 19.30 tot de vroege uurtjes word je getrakteerd op verschillende performances. Zo is er een interactieve dansanimatie ‘Lets Dance Ketjes’ die het publiek aanzet om mee te swingen en de toon voor de avond zet. Het fenomeen van The Voice Frankrijk, Frédéric Longbois brengt atypische covers om 20.20 uur. Belle Perez komt ook het podium in vuur en vlam zetten vanaf 20.40 uur. Daarna is de Brusselse zwans aan de beurt met een medley van de Snuls door DJ Saucisse om 21.25 uur. Dé enige echte Lange Jojo ontbreekt ook niet op het programma om 21.40 uur en Beatboxer Big Ben brengt de avond op een hogere ritme vanaf 22.40. Om 23 uur is Crzay Sir-G aan de beurt. Coverband The Amazing Flowers samen met de onmisbare Boogie Boy zijn de kers op de taart om 23.20.

Brol National en Resto National

Omdat de festiviteiten van Bal National plaatsvinden op het Vossenplein in de Marollen is er ook een Brol National, want wie Vossenplein zegt, zegt ook Vlooienmarkt, waar elke dag marktkramers van 6 tot 14 uur hun tentjes opzetten voor antieke ‘brol’. De kraampjes worden op 21 juli gedecoreerd met oog op de nationale feestdag. Om 16 uur maken de marktkramers plaats voor Resto National. Zoals elk jaar kan je er genieten van Belgische delicatesse, een kilo mossel-friet met een glaasje wijn voor 23 euro. De Funfare brengen tussen de potten en pannen ook sfeer samen met de Mignonettes en de Mamygnonettes, de majoretten van de Marollen. Om 20 uur is er een reuze karaoke met het Orde van de Brusselse Moustache.

Veilig en milieubewust

Sinds de aanslagen is de veiligheid tijdens alle Brusselse evenementen heel wat opgekrikt. Het evenement op het Vossenplein wordt daarom helemaal afgebakend en zal enkel toegankelijk zijn via de Blaesstraat in beide richtingen en de Reebokstraat. Op die drie locaties zullen toegangscontroles zijn.

Daarnaast zijn ze bij Bal National ook bewust van het milieu en zal er geen wegwerpplastic meer te bespeuren zijn. Drank wordt volgens de nieuwe regelgeving in herbruikbare bekers geschonken worden. Daar geef je een waarborg van 1 euro voor, die je terugkrijgt of kan schenken aan het goede doel ‘Iedereen aan tafel’, zodat Resto National mosselen kan bieden voor 1 euro aan buurtbewoners die het minder goed hebben.