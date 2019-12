Hoofdzetel van federatie voor esports trekt naar Brussel JCV

04 december 2019

13u12 0 Brussel Esports Europe, de Europese federatie voor e-sports, komt met zijn hoofdkwartier naar Brussel. Onze hoofdstad haalde het na een wedstrijd tussen verschillende Europese e-sportssteden, zoals Parijs.

Waar de federatie zich zal vestigen, is nog niet duidelijk. Dat zal op een congres in februari van volgend jaar worden besproken, zo laat Pascal Smet (one.brussels), Brussels staatssecretaris voor Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel, weten.

Volgens Smet gaven de internationale uitstraling van de stad, de aanwezigheid van internationale verenigingen en de groeiende audiovisuele sector, de doorslag bij de keuze. Ook de huidige aanwezigheid van verschillende spelers uit de e-sportsector speelden mee in de beslissing. “Ik ben blij en trots dat Brussel zich ook in de audiovisuele sector op de kaart kan zetten”, zegt Smet. “Onze hoofdstad is klein op wereldschaal maar bewijst dat ‘out-of-the-box’-denken, loont. Brussel blijft groeien als tech-hoofdstad, binnen en buiten Europa.”

De komst van de federatie bevestigt ook de status van Brussel bij internationale instellingen. “We zijn verheugd dat Esports Europe voor Brussel heeft gekozen”, zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). “Het gaat om een innovatieve vereniging die inspeelt op iets wat sterk leeft bij jongeren in Europa. Esports Europe vervoegt de 2.250 internationale verenigingen die er nu al zijn in Brussel.”