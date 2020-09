Hoofdstedelijke Kunstacademie opent deze maand in Brussel JMBB

01 september 2020

15u52 0 Brussel Brusselaars kunnen vanaf deze maand hun eerste volwaardige kunstacademie verwelkomen. De academie is gelegen in Nieuwland.

Dankzij investeringen van het departement Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel in onderwijs en cultuur, verwelkomen de Brusselaars vanaf september hun eerste volwaardige kunstacademie. De academie biedt deeltijds kunstonderwijs aan in muziek, theater, dans, en beeldende kunsten. Daarmee is de academie vanaf dit schooljaar de eerste volwaardige kunstacademie binnen het hele gewest.

Ans Persoons (one.brussels-sp.a), schepen bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs van de Stad Brussel, reageert: “Steeds meer kinderen en volwassenen willen zich in hun vrije tijd artistiek ontwikkelen. De stad Brussel heeft sinds vele jaren een Nederlandstalige Academie met een groeiend aantal disciplines. Vanaf september is het plaatje compleet: dan kan je ook bij ons terecht voor beeldende kunsten. Zo hopen we nog beter in te spelen op de noden en talenten van de Brusselaars.” Ook het muziek- en dansaanbod wordt uitgebreid.