Hoofdkantoor Vlaams Belang in Brussel opnieuw beklad SHVM en MMM

28 oktober 2019

08u53 10 Brussel Het hoofdkantoor van Vlaams Belang, gelegen aan het Madouplein in Brussel, is vannacht door enkele vandalen besmeurd met een zwarte vloeistof. Dat laat fractieleider Chris Janssens weten via zijn Facebookpagina.

De vandalen hielden het niet enkel bij het besmeuren van de inkomhal. Ze gooiden ook een glazen deur in. “De voortdurend bepleite ‘verdraagzaamheid’ van onze tegenstanders is even grenzeloos als hypocriet”, zegt Janssens. Van de dader is voorlopig nog geen spoor.

Het is niet de eerste keer dat enkele vandalen het kantoor bekladden. In juli nog was op camerabeelden te zien hoe een gemaskerde man een brandblusser gevuld met rode verf leegspoot in de inkomhal.

Wanneer men geen argumenten meer heeft. Vannacht is de ingang van het @vlbelang hoofdkwartier opnieuw gevandaliseerd. De haat en onverdraagzaamheid komt in de praktijk altijd vanuit “verdraagzaam” links. Het maakt ons alleen maar gemotiveerder! 💪🏻 pic.twitter.com/NhkHuWx1UK Tom Van Grieken(@ tomvangrieken) link