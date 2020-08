Hoofd van Brusselse gezondheidsinspectie: “Er is coronamoeheid” JMBB

13 augustus 2020

13u29 0 Brussel De Brusselse gezondheidsinspectie, met Inge Neven aan het hoofd, heeft deze voormiddag een update gegeven over de heropflakkering van het coronavirus in Brussel. De gezondheidsinspectie wou de bevolking briefen over de aanpak tegen het virus op verschillende niveaus: besmettingen, preventie, testing, en tracing.

“Het moeilijkste is om ieder individu ervan bewust te maken dat zij een speler zijn in de crisis", vertelt Neven. “We zitten nu aan 55 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners op een periode van zeven dagen. Vooral bij de jongeren blijft het aantal positieve gevallen stijgen.” Er zijn op dit ogenblik verschillende clusters of broeihaarden gekend, maar het virus is evenzeer verspreid over het gewest.

Qua hospitalities staat het gewest momenteel op 76 stuks, een stijging van 26 % in vergelijking met vorige week. “In zes woonzorgcentra zijn de afgelopen tijd verschillende gevallen gemeld. We houden de situatie in die centra sterk in de gaten.” Neven hamert ook op de samenwerking met de lokale besturen.

12.000 tests

Op het vlak van preventie heeft de regio onder andere verschillende flyers in de brievenbus geschoven, waarop in acht talen belangrijke info te vinden is die de nodige maatregelen moet verduidelijken. Daarnaast is het gewest actief op sociale media. Neven benadrukt ook dat de testcapaciteit in één week tijd is verdubbeld, hetgeen ook een effect heeft in de cijfers: afgelopen week werden er 12.000 tests afgenomen, waarvan zo'n vijf procent of 675 mensen positief testten. De testcapaciteit zal nog verder uitgebreid worden.

Er is coronamoeheid, dat weten we, maar we moeten het virus blijven bestrijden. Inge Neven

Duitsland

Ook de contact tracing-diensten evolueren verder: momenteel zijn 63 callagents aan de slag en staan zeven contact tracers in het veld. In totaal zijn al die mensen goed voor 2.381 telefoontjes en 373 huisbezoeken. Neven deelde ook mee dat 5.500 toeristen die terugkeerden uit rode zones intussen gecontacteerd zijn.

“Er is coronamoeheid, dat weten we, maar we moeten het virus blijven bestrijden. We houden rekening met wat de bevolking nog aankan omdat we betogingen als in Duitsland absoluut vermijden”, zegt Neven.