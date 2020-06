Honderdtal mensen zonder papieren manifesteren in Brussel voor regularisatie AW

12 juni 2020

23u46

Bron: Belga 0 Brussel In de buurt van het Brusselse metrostation Kunst-Wet hebben vrijdagnamiddag zo'n 100 à 150 mensen zonder papieren deelgenomen aan een manifestatie om hun regularisatie te vragen. Er werden geen arrestaties verricht. Het ging om een initiatief van onder meer het collectief "Slachtoffer van de regularisatie 2009".

"Met het virus en de moeilijkheden die mensen zonder papieren ondervonden doordat ze niet meer konden werken, zijn er in andere Europese landen gesprekken geweest over regularisatie, maar de mensen zonder papieren in België worden door de Belgische regering in de vergeethoek gezet", betreurt Mounir, een woordvoerder van het collectief.