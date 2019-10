Honderdtal Koerden protesteert tegen Turkse inval Noord-Syrië en vraagt steun aan Europese leiders SHVM

17 oktober 2019

19u13 1 Brussel De Koerdische gemeenschap Hevi verzamelde omstreeks 15 uur aan het Schumanplein om te manifesteren tegen de Turkse invallen in Noord-Syrië. Daarbij richtten ze zich tot de Europese leiders en verzochten ze hen hun verantwoordelijkheid op te nemen en maatregelen te treffen tegen de Turkse president Erdogan.

Een honderdtal Koerden verzamelde deze namiddag voor een vreedzame protestactie. Op die manier willen ze de EU-leiders, maar ook de Verenigde Naties, aansporen om iets te doen aan de situatie in Noord-Syrië. “We willen voorkomen dat Koerden noodzakelijkerwijs door het Turkse leger van hun grondgebied moeten verhuizen”, klonk het. “We willen niet dat dezelfde situatie zich voordoet zoals in Afrin, waarbij de Turken het gebied plunderden, Koerdische symbolen vernietigden en de koerden uiteindelijk de stad moesten ontvluchten.”

Verder eist de Koerdische gemeenschap dat de gewelddadige invallen van Turkse militanten tegen Koerden stoppen en dat er geen wapens meer aan Turkije worden geleverd. Daarnaast wil ze dat er economische en militaire sancties komen tegen Turkije.

Tijdens de betoging hielden verschillende manifestanten pamfletten in de lucht. Op een van hen werd Turks president Erdogan afgebeeld met een duif als symbool voor de vrede in zijn mond. “Hiermee laten we zien hoe Erdogan staat tegenover de vrede”, zei een van de betogers.

De gemeenschap vreest ook de gevolgen van de Turkse inval, want die zorgt ervoor dat heel wat gevangen IS-strijders opnieuw vrijkomen. “De Koerden hebben hard gevochten om IS te verdrijven uit hun streek. We moeten de Koerden tonen dat we hen steunen.”