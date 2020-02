Honderden Schaarbekenaars hekelen parkeerbeleid op rumoerige gemeenteraad: “Plan is ingevoerd zonder overleg” JCV

20 februari 2020

14u01 1 Brussel Zowel voor- als tegenstanders van het nieuwe parkeerbeleid in Schaarbeek verzamelden woensdagavond massaal op de gemeenteraad. Dat leidde vooral tot veel over-en-weer-geroep, al belooft de gemeente een evaluatie.

Sinds 1 januari is heel het grondgebied van de gemeente een groene zone. Alleen mensen met een bewonerskaart mogen onbeperkt en gratis parkeren. Tot voor kort was ongeveer de helft van de gemeente een blauwe zone, waar je met de blauwe schijf twee uur gratis kon parkeren. De nieuwe maatregel geldt nu ook voor de meer residentiële wijken van de gemeente.

Dat zet heel wat kwaad bloed in de gemeente, en dat borrelde naar boven op de gemeenteraad van woensdagavond. Een petitie tegen de maatregel werd al 7.500 keer ondertekend. De gemeenteraad verliep zeer woelig, met veel rumoer van zowel voor- als de tegenstanders van het beleid. Burgemeester Cécile Jodogne (Défi) probeerde de zaal meermaals tot de orde te roepen, zonder veel effect.

Isolement

De tegenstanders halen onder meer aan dat het beleid een negatieve impact heeft op de zelfstandigen, handelaars en sportclubs. Oudere inwoners vrezen dan weer dat hun isolement zal toenemen. Het tarief van 2 euro per uur vinden ze veel te hoog en ze eisten dat het betalend parkeren op zaterdag afgeschaft wordt in de residentiële wijken.

De tegenstanders waren ook allerminst opgezet met de gang van zaken. “Er was heel veel geroep”, zegt tegenstandster Vannessa Durieux, die mee de interpellatie voorlas. “Het was een vergissing van de gemeente om de beide interpellaties tegelijk te laten doorgaan. Zo creëer je spanning.”

Naast de veralgemening van de groene zone, zette ook de manier waarop dat gebeurde kwaad bloed. “Er is geen overleg geweest met de bewoners”, zegt Durieux. “Bovendien is er geen enkele nuance in het plan. In veel woonwijken is er geen parkeerprobleem, maar we hebben een rapport gezien dat heel Scharbeek een groene zone moet worden om de ‘scancars’ rendabel te maken. Maar dat leidt tot absurde situaties. Koppels waarvan een iemand van buiten de gemeente komt, die moet dan betalen om zijn of haar lief te bezoeken. Vrijwilligers die een voormiddag helpen bij een vzw zijn tien euro kwijt aan parking.”

‘Geen gekke prijs’

Ietwat ongewoon was er ook een interpellatie van de voorstanders van het nieuwe beleid. “We moeten beter nadenken over de verdeling van de openbare ruimte”, zegt Jesse Pappers, die woensdag het woord voerde. “2 euro per uur is echt geen gekke prijs en 28 euro per jaar voor een parkeerkaart is heel weinig. De helft van de Brusselaars heeft geen auto. Dat maakt dat de ruimte in de stad niet eerlijk verdeeld is.”

Pappers werd geregeld onderbroken tijdens zijn pleidooi. “Het was inderdaad rumoerig, maar het stoorde me vooral dat sommige politici mij verbaal persoonlijk aanvielen terwijl ik geen recht had op een weerwoord”, zegt hij. “We zullen het beleid in ieder geval blijven opvolgen.”

Evaluatie

Mobiliteitsschepen Adelheid Byttebier (Groen) was eveneens onder de indruk van de zitting. “Ik ben een groot voorstander van burgerinterpellaties, maar het is duidelijk dat we nog moeten werken aan luisteren naar elkaar”, zegt ze.

Het gemeentebestuur gaf sowieso aan dat er een evaluatie komt van het beleid. “We gaan luisteren naar de reacties van zowel de voor- als de tegenstanders”, zegt Byttebier. “Daarnaast zetten we ook voor het eerst een scancar in. Met de data daarvan zullen we de parkeerproblemen veel beter in kaart kunnen brengen. ”