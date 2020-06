Honderden opeengepakte jongeren feesten aan Brussels Flageyplein: “Hebben deze mensen dan niets onthouden van de voorbije maanden?” JV JCV SRB

21 juni 2020

13u53 908 Brussel Afgelopen nacht vond een massabijeenkomst plaats op het Flageyplein in Brussel. Honderden mensen stonden dicht bij elkaar en zonder mondmasker aan te dansen en te feesten. Het hoeft geen betoog dat dit compleet indruist tegen de coronamaatregelen. De politie moest tussenkomen om de mensen te verwijderen, maar die verplaatsten zich dan naar andere pleinen in de buurt. “Dit is niet slim en geeft een heel verkeerd signaal”, reageerde viroloog Marc Van Ranst in VTM Nieuws.



Op de beelden is te zien hoe honderden mensen feesten en dansen op het Heilig Kruisplein in Elsene. Dat is een uitgaansbuurt aan het Flageyplein die sowieso al zeer populair is. Nu de cafés om 1 uur dicht gaan, verzamelen de cafégangers daarna op het plein om het feest verder te zetten.

“Waar waren deze mensen de voorbije maanden, hebben ze niets onthouden?”, zuchtte Marc Van Ranst in VTM Nieuws. “In tegenstelling tot bij de Black Lives Matter-betoging, waren er geen mensen met een mondmasker te zien. “Dit zijn mensen die denken dat hier niks meer aan de hand is, dat alles weg is, dat corona geen enkel probleem meer is, terwijl we nog altijd meer gevallen per dag hebben dan Peking, waar men zich wél grote zorgen maakt.” Van Ranst beseft dat “jonge mensen een moeilijke periode hebben meegemaakt en feest willen vieren”, maar zei ook dat het “daarvoor nog niet het moment is”.

“Als ze dit nog niet kunnen verhinderen...”

De Brusselse politie moest ook gisteravond - nog maar eens -tussenkomen om mensen van het plein te halen. De bijeenkomsten druisen immers duidelijk in tegen de regel om met niet meer dan 10 mensen samen te komen. “Wij hebben de mensen uitgenodigd om uit elkaar te gaan”, zegt Ilse Van de Keere van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. “Dat was niet vanzelfsprekend, gezien de vele mensen. Het is niet onze bedoeling om daar hardhandig tussen te komen, wij rekenen op begrip voor de maatregelen die van kracht zijn.”

Van Ranst vindt dat de politie hier wél meer kan tegen doen. “Dit is niet de eerste keer in Brussel. De politie moet zoiets weten en kan dan toch iets vroeger optreden, zonder alle mogelijke geweld. Ze kunnen dit afraden en de mensen verhinderen om met 1.500 of meer samen te komen. Als dat nog niet lukt, dan lukt er weinig”, aldus de viroloog in VTM Nieuws.

Verplaatst naar andere pleinen

Na een tijdje kreeg de politie de massa zover om het plein te verlaten. “Maar ook daarna moesten we nog optreden tegen groepen die naar andere pleinen en plaatsen in de gemeente waren getrokken”, zegt Van de Keere. “Er waren geen incidenten en niemand is opgepakt.”

Het is niet de eerste keer dat de politie moet tussenkomen op en rond het Flageyplein deze week, al gaat het hier wel duidelijk om de grootste samenscholing tot nu toe. Maandag kwam het nog tot een opstootje op de Generaal de Gaullelaan. Die straat ligt even verderop van het Flageyplein. Toen de politie tussenkwam om de groep te vragen uiteen te gaan, kwam het tot een incident. Twee agenten raakten daarbij gewond. Een van hen was drie dagen werkonbekwaam. Vijf jongeren werden door de agenten opgepakt.

“Openluchtdiscotheek”

Feestjes na de sluiting van de horeca kunnen dus niet. Na een eerder incident had de burgemeester van Elsene, Christos Doulkeridis (Ecolo), opgeworpen om het verplichte sluitingsuur te schrappen. “De mensen gaan om 1 uur niet allemaal braaf naar huis”, zei hij toen. “Het sluitingsuur voor de horeca is er om een reden gekomen en is al verlaat”, zegt Van Ranst. Hij vreest dat anders het probleem gewoon verlegd wordt “van één uur naar drie of vijf uur”. “Het is absoluut niet de bedoeling om het café te vervangen door dit soort afterparty’s. Dat werkt ook averechts voor de mensen die wel de regels volgen. Leg dit maar eens uit aan iemand die een barbecue wil organiseren en niet meer dan 10 mensen aanwezig mag laten zijn. Of iemand die met vijftien mensen in de tuin een 50-jarig jubileum wil voeren.”

Burgemeester Christos Doulkeridis zei in een reactie op het feestje aan het Flageyplein: “Elsene mag niet de openluchtdiscotheek van het land worden”.

