16 juni 2019

Vrijdag 21 juni is het ‘Internationale Dag van de Yoga’ en net als in New York, Parijs, Berlijn en Londen neemt ook Brussel daar aan deel. In het Jubelpark konden duizenden mensen vandaag deelnemen aan een gratis mega yogasessie onder leiding van Yoga & Lifestyle coach Goedele Leyssen. De sessie duurt anderhalf uur. Doorheen de dag is er een “Welnessdorp” open met animatie.