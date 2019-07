Honderden agenten moeten veiligheid Tour waarborgen WHW

01 juli 2019

18u02 0 Brussel Honderden politieagenten zullen ingezet worden om de veiligheid te garanderen van de Ronde van Frankrijk De wielrenners van de Ronde van Frankrijk razen op 6 en 7 juli door Brussel en zullen op 8 juli vanaf Binche in de provincie Henegouwen de grens oversteken naar Frankrijk.

Op de route van de etappes is het verkeer afgesloten. Voor de start van het evenement in Brussel, zal op 6 juli vanaf 7 uur het verkeer afgesloten zijn en op 7 juli vanaf 6 uur. Het verkeer op en in de buurt van het traject kan dus ernstig verstoord zijn, meldt de politie. Om omleidingen in goede banen te leiden, maar ook om de veiligheid te garanderen zal de federale politie samenwerken met de lokale politiezones van Brussel Hoofdstad Elsene en Henegouwen.

Daarnaast meldt de politie dat voertuigen het traject enkel op bepaalde plaatsen kunnen oversteken. Oversteken is slechts tijdelijk mogelijk en enkel toegelaten vóór de aanvang van de wedstrijd en na het einde van de wedstrijd. Het begin van de wedstrijd wordt aangekondigd door een voertuig met een rode vlag, het einde ervan door eentje met een groene vlag. De hulpdiensten zullen wel overal toegang hebben.

Parkeerverbod

Om veiligheidsredenen is het verboden voertuigen te parkeren langs het parcours. Mensen die langs het parcours wonen of werken, krijgen de raad om vooraf de nodige maatregelen te treffen en hun voertuig van tevoren te verplaatsen. Ook firma’s die langs het parcours van de etappes gevestigd zijn, worden verzocht hun leveranciers en klanten op de hoogte te brengen van hun beperkte bereikbaarheid op de dag van de wedstrijd. Tot slot raadt de politie iedereen aan die in Brussel moet zijn om op voorhand een reisweg uit te stippelen of een verplaatsing naar Brussel indien mogelijk uit te stellen.