Honderd straten zonder stroom in centrum Brussel SHVM

02 december 2019

14u37 0 Brussel In het centrum van Brussel heeft zich maandagmiddag omstreeks 12 uur een grote stroompanne voorgedaan. Daardoor kwamen heel wat winkels in de Nieuwstraat en rond het Muntplein in het donker te staan. Volgens Marleen Van Hecke, woordvoerster van Elia, lag een incident in een hoogspanningspost van Elia aan de basis van de panne.

Volgens Sibelga en Elia zouden zo’n 100 straten zo’n twintigtal minuten zonder stroom hebben gezeten. Daardoor brandde er in tal van winkels geen licht en konden klanten de winkels tijdelijk niet betreden.

“Er is een interne beveiliging afgegaan, maar de oorzaak daarvan is nog niet bekend. Daardoor viel de post zonder stroom. Dat kan gaan om een transformator of een kabel. De post staat terug onder spanning waardoor het distributienet opnieuw wordt gevoed”, zegt de woordvoerster.

Op dit moment is 90 procent van de stroompanne opgelost.