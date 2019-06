Hondeneigenaars: pas op voor slakken met dodelijke parasiet SZM

26 juni 2019

15u27 0 Brussel In de hondenweide van het Dielegembos in Jette kon je woensdag gratis een professionele foto laten nemen van je hond. Daarna kregen de baasjes de foto met: ‘Laat dit niet je laatste foto zijn’. Zo wil Bayer hen bewustmaken voor slakken die een dodelijke parasiet meedragen.

Wat op het eerste zicht een toffe actie leek, was eigenlijk een bewustmakingscampagne van Bayer om hondenbaasjes te informeren. Honden kunnen namelijk via aanraking met slakken of hun slijmspoor een dodelijk parasiet meekrijgen, de longwormparasiet. Die komt meer en meer voor in ons land. Vandaar lanceert Bayer ook dit jaar een bewustmakingscampagne op 26 juni, de dag van de gevaarlijke slak.

De worm tast de longen en het hart aan waardoor de ziekte fataal kan aflopen voor je viervoeter. Bovendien is de infectie van een longwormparasiet moeilijk te herkennen. De symptomen zijn hoesten, vermoeidheid en bloedingen waardoor men vaak niet daaraan denkt en er grotere risico’s zijn bij een laattijdige diagnostiek.