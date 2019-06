Hond tijdens stormweer ganse nacht opgesloten op piepklein terras HR

08 juni 2019

11u04

De Brusselse brandweer heeft vanmorgen een hond bevrijd die al sinds gisteren opgesloten zat op een piepklein terras. Buurtbewoners verwittigden de hulpdiensten omdat het dier tijdens de voorbije stormachtige nacht de hele tijd wanhopig zat te huilen.

Volgens een van de omwonenden zat de hond al minstens sinds vrijdag opgesloten op het minuscule terras van een huis in de Montenegrostraat in Sint-Gillis (Brussel). “In dit slecht weer, met regen en harde wind. Het arme dier zat de hele nacht te huilen.” Vanmorgen belde iemand de politie.

“Omstreeks 7 uur vanmorgen werd de hond bevrijd”, zegt een woordvoerster de politiezone Brussel-Zuid. “De eigenaar was niet aanwezig. Het dier had duidelijk al enkele dagen niet gegeten.” Mogelijk is er sprake van dierenverwaarlozing en volgt er een klacht bij het parket. Het dier is voorlopig opgevangen bij dierenopvangcentrum Veeweyde in Anderlecht.

Omgevallen bomen

Door het stormweer in de nacht van vrijdag op zaterdag is de Brusselse brandweer 36 keer moeten uitrukken. Dat is zaterdagmorgen vernomen van brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Bij 21 interventies ging het om afgewaaide takken of omgevallen bomen. In 15 gevallen moest de brandweer ter plaatse komen voor voorwerpen die voor gevaarlijke situaties konden zorgen op de openbare weg, zoals dakpannen en -lijsten die dreigden weggeblazen te worden.