Homejacker geeft kniestoot in buik van zwangere vrouw: 8 jaar effectief gevorderd Wouter Hertogs

10 augustus 2020

17u56

Bron: La Capitale 0 Brussel Een veertiger riskeert 8 jaar cel voor een gewelddadige homejacking in Sint-Agatha-Berchem. Hierbij gaf de man een kniestoot aan een zwangere vrouw.

Op 24 oktober 2019 drongen drie mannen een woning in de Charles Quintlaan binnen. Het koppel dat er woonde, werd meteen aangevallen door de drie. Toen de vrouw zei dat ze zwanger was, kreeg ze zelfs een kniestoot in de buikstreek. Hiermee wilden ze druk zetten op het koppel om de code van de kluis te zeggen.

Uiteindelijk kon een van de slachtoffers de politie verwittigen tijdens de homejacking. Twee overvallers konden nog vluchten, maar de derde kon gearresteerd worden. “Het gaat hier om gruwelijke feiten die heel fout hadden kunnen aflopen”, aldus het parket dat een effectieve celstraf van 8 jaar vorderde.

De verdediging vroeg om mildheid. “Mijn cliënt zat in een depressie. Hij heeft vier kinderen, maar had net zijn werk verloren. Ook kreeg hij geen werkloosheidsuitkering. Hij zag het echt niet meer zitten.” Zijn advocaat vroeg om een straf met probatie-uitstel, zodat hij eventueel zou kunnen vrijkomen onder elektronisch toezicht. Uitspraak op 14 augustus.