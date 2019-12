Hogere boetes voor peuken en sluikstorten: “Maar hoe ga je die innen?” JCV

17 december 2019

15u33 2 Brussel De gemeenteraad van Brussel heeft maandagavond beslist om een aantal boetes voor afval en overlast gevoelig te verhogen. De oppositie stelde zich echter heel wat vragen. “Hoe ga je die boetes afdwingen en innen?”

De gemeenteraad besliste om sluikstorten te bestraffen met een boete van 500 euro per kubieke meter, maar dat tarief kan oplopen tot 1.000 euro indien het gaat om bouwafval of chemische producten. Voor wildplassen krijg je een boete van 250 euro, een sigarettenpeuk weggooien kan je 200 kosten.

Met de hogere boetes wil de stad properder worden. “Het is zeker niet ons doel om de stadskassa te spijzen. Ik wil vooral een krachtig signaal geven aan de overtreders en iedereen die in de stad leeft of werkt sensibiliseren. We hopen juist dat we dit reglement minder en minder zullen moeten toepassen en dat Brussel een voorbeeld wordt wat netheid betreft”, zegt schepen van Netheid Zoubida Jellaber (Ecolo-Groen).

Geen plan

Het plan kon op weinig genade rekenen bij de oppositie. De oppositieleden van MR, PTB, N-VA en cdH vroegen zich allemaal af hoe de boetes geïnd zullen worden. “Het reglement verduidelijken is een goed initiatief”, zei gemeenteraadslid Matthias Vanden Borre (N-VA). “Worden die boetes ook echt geïnd of gaat het om een ontradend effect? Een reglement is ook pas effectief als het afgedwongen wordt. Het aantal gemeenschapswachten die een boete mogen uitschrijven is nog veel te laag.”

De oppositie betreurde ook de afwezigheid van een algemeen plan aan. “Het gaat hier om boetes, maar dat is een losse maatregel”, zegt David Weytsman (MR). “Een strategie zien wij echter niet. Hoe effectief zullen de controles zijn? Hoe zullen de daders bestraft worden? Sommige buurten zijn nu vuiler dan een jaar geleden.”

“Als de stad vuil is, dan is dat te wijten aan de mensen die vervuilen en geen respect hebben. Dat betekent niet dat de netheidsdiensten hun werk niet doen”, antwoordde Jellab. “Op een bepaald moment moet je hen raken. We hebben ook een team van 10 mensen die het terrein opgaan. Zij zijn erg gemotiveerd om vervuilers te vatten.”

