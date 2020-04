Hof van beroep hervat maandag zittingen Wouter Hertogs

30 april 2020

19u54 0 Brussel Vanaf maandag 4 mei zullen de zittingen voor het Brusselse hof van beroep gedeeltelijk hernemen. Voor burgerlijke zaken blijft de regel dat de schriftelijke procedure wordt gehanteerd, maar in een aantal gevallen zijn mondelinge toelichtingen mogelijk. De kamers die de strafrechtelijke dossiers behandelen hernemen, maar zullen niet meer dan tien dossiers per zitting behandelen.

“In burgerlijke zaken wordt de schriftelijke procedure toegepast”, zegt raadsheer Thierry Werts aan persagentschap Belga. “De kamers met drie rechters zullen wel zetelen om dossiers in te leiden, arresten uit te spreken, pleidooien te houden en mondelinge toelichtingen bij de schriftelijke argumenten toe te laten. In de kamers met één rechter zal er enkel mondeling toelichting kunnen gegeven worden bij de schriftelijke argumenten, en dan nog liefst via een systeem van videoconferentie.”

De kamers die de strafrechtelijke dossiers behandelen, met inbegrip van de kamer van inbeschuldigingstelling, hernemen vanaf maandag hun normale zittingen. “De dossiers die in maart en april behandeld moesten worden en uitgesteld waren, worden opnieuw ingeleid, al zullen er niet meer dan vijf tot tien dossiers per zitting ingeleid worden”, gaat de persmagistraat verder. “Dossiers met gedetineerden en dossiers die als dringend beschouwd worden, zullen normaal behandeld worden, de andere zullen uitgesteld worden.”

Mondmaskers voorzien

Alle zittingszalen zijn ook heringericht om iedereen toe te laten de maatregelen van social distancing te respecteren. Het hof van beroep heeft ook, met eigen middelen, een aantal mondmaskers aangekocht die kunnen gebruikt worden door de magistraten en griffiers. Daarnaast heeft ook de FOD Justitie maskers voorzien.

Ook de drie assisenprocessen die nog gepland stonden voor het einde van het gerechtelijk jaar, zullen kunnen plaatsvinden. De assisenzaal is immers heringericht en er wordt onder meer aan gedacht om het beraad van de jury te laten plaatsvinden in de zittingszaal zelf.