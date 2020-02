Hof van beroep buigt zich pas op 8 april over terugkeer kinderen IS-strijders Wouter Hertogs

26 februari 2020

14u56 0 Brussel Het Brusselse hof van beroep heeft zich nog niet gebogen over het dossier rond de terugkeer van tien kinderen van IS-strijders. Op vraag van de partijen zijn de pleidooien uitgesteld naar 8 april.

De Brusselse kortgedingrechter besliste in december dat de kinderen de nodige documenten moesten krijgen om naar België te kunnen reizen en legde dwangsommen op. De ouders gingen tegen dat vonnis in beroep omdat de rechter besliste dat de ouders zelf geen bijstand moesten krijgen.

Het gaat om de tien kinderen van Syriëstrijdsters, Nadia Baghouri, Jessie Van Eetvelde en Sabah Hammani, en Syriëstrijder Adel Mezroui. Op 11 december besliste de Brusselse kortgedingrechter dat de Belgische regering aan de kinderen consulaire bijstand moest verlenen en hen documenten moet bezorgen die hen in staat zouden stellen om onder begeleiding naar België te komen. De kortgedingrechter legde ook een dwangsom op van 5.000 euro per dag vertraging en per kind. De Belgische staat besloot eerst niet in beroep te gaan tegen dat vonnis maar de ouders van de kinderen deden dat wel. Ook zij hadden immers consulaire bijstand en identiteits- of

reisdocumenten gevraagd maar de kortgedingrechter was van oordeel dat de ouders geen beroep konden doen op die consulaire bijstand omdat ze zich uit eigen beweging in een conflictzone hadden begeven. De regering tekende uiteindelijk ook incidenteel hoger beroep. De pleidooien in dat hoger beroep hadden woensdag moeten plaatsvinden maar zijn nu op vraag van de partijen uitgesteld naar 8 april. Intussen hadden de advocaten van de kinderen beslag laten leggen bij de FOD’s Justitie en Buitenlandse Zaken omdat ze van oordeel waren dat de regering onvoldoende deed om de beschikking van 11 december uit te voeren en de opgelegde dwangsommen dus verschuldigd waren. Dinsdag besliste de dwangsommenrechter echter dat de dwangsommen nog niet verschuldigd waren omdat de regering zich in de onmogelijkheid bevindt de beschikking uit te voeren.