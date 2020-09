Hof van beroep behandelt pas in 2022 proces tegen ‘losgeslagen’ cipiers Wouter Hertogs

04 september 2020

17u42 0 Brussel Het proces in beroep tegen de 14 cipiers van de gevangenis van Vorst die veroordeeld werden voor geweldpleging op gedetineerden, wordt pas in mei 2022 behandeld. Het proces werd vrijdagmorgen ingeleid voor het hof van beroep, dat zich pas binnen twee jaar over de zaak kan buigen.

De veertien cipiers werden in maart 2019 veroordeeld tot 20 maanden cel met uitstel voor het onmenselijk behandelen van gedetineerden. De gevangenisdirectrice kwam weg met de opschorting. Volgens de rechter vernederden, sloegen en provoceerden ze in 2014 en 2015 gedetineerden.

Zo werden er weddenschappen afgesloten over het aantal gevangenen dat de cipiers in één dag naar de isoleercel konden brengen. Daarnaast werd de elektriciteit in cellen soms zomaar afgesloten of werd het water afgesloten terwijl een gedetineerde onder de douche stond.