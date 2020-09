Hoed, paraplu en mondmasker bij: VUB-studenten beleven unieke diploma-uitreiking op Grote Markt SRB

28 september 2020

15u27

Bron: Belga 2 Brussel Onder een zee van paraplu’s stonden de studenten van de faculteit Letteren & Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Brussel maandag opgesteld voor hun officiële afstudeerceremonie op de Grote Markt. Nog de hele week lang zijn studenten van de zusteruniversiteiten Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Université Libre de Bruxelles (ULB) hiervoor van de partij.

Een normaal afstudeermoment zit er dit jaar niet in voor de studenten van de ULB en de VUB. Om dat goed te maken, werd samen met de stad een akkoord gevonden om de Grote Markt te gebruiken als unieke omgeving van een diploma-uitreiking die coronaproof verloopt. Dankzij die oplossing zullen de VUB en de ULB voor het eerst deze plechtige proclamatie buiten de campussen organiseren.

De aangepaste ceremonies verlopen in openlucht, telkens in een groep van maximaal 200 studenten. Er zijn twee tribunes opgesteld: eentje voor de afgestudeerden en eentje voor de genodigden. De studenten van de VUB zijn maandag en dinsdag als eerste aan de beurt. Woensdag is er een gezamenlijke VUB-ULB-proclamatie voor de ingenieursstudenten. En op donderdag 1 en maandag 5 oktober volgen de proclamaties van de ULB.

Voor de VUB gaat het om tien verschillende ceremonies voor een totaal van 1.700 studenten. Voor de ULB zijn er 18 ceremonies met een totaal van 3.000 studenten.