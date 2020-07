Hoe leg je het ideale voetpad? Brussel onderzoekt het met een omgebouwde rolstoel SRB

29 juli 2020

20u39

Bron: Belga 0 Brussel Hoe comfortabel is wandelen in Brussel? Het gewest gaat die vraag met een ‘meetstoel’ beantwoorden. De omgebouwde rolstoel geeft het trottoir een score op vlakheid, stroefheid en hellingsgraad. Zo moet op termijn duidelijk worden hoe de ideale stoep eruit ziet.

Een derde van alle verplaatsingen in Brussel gebeurt te voet. Toch is wandelen in de stad lang niet overal aangenaam. Niet alleen voor de gemiddelde voetganger, maar ook voor rolstoelgebruikers zijn stoepen vaak te hobbelig, te glad of te schuin.

Om de kwaliteit van nieuwe voetgangersvoorzieningen te toetsen aan het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan Good Move, gaan Brussel Mobiliteit en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) onderzoek doen met een omgebouwde rolstoel. De meetstoel is uitgerust met allerlei instrumenten om drie criteria te meten: de vlakheid van het wegdek voor het comfort, de stroefheid die helpt tegen het uitglijden en de hellingsgraad van de stoepen. De stoel zou zelfs tijdens werkzaamheden al kunnen testen, zodat er tijdens de aanleg nog ingegrepen kan worden. Alle meetresultaten worden in een algemene databank opgenomen. Zo kan op termijn worden nagegaan welke materialen en technieken de beste resultaten bieden.