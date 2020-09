HLN Brussel op zoek naar studenten (m/v/x) die ons door academiejaar loodsen JMBB

08 september 2020

08u46 0 Brussel De Brusselredactie van Het Laatste Nieuws is op zoek naar studenten van Brusselse hogescholen of universiteiten die ons dit academiejaar op sleeptouw willen nemen door hun academiejaar.

Dat studeren veel meer is dan studeren alleen weten we intussen allemaal. Ben jij de verpersoonlijking van de student die de beste brunchtips heeft en er tegelijkertijd een kater mee bestrijdt? Of heb jij een patent op praktische bloktips die je met de wereld wilt delen? Wil je ons jouw kotgenoten of favoriete prof leren kennen? Of het leukste plekje op de campus? Kortom: wil jij ons door jouw academiejaar loodsen? Stel jezelf kort voor in een mail naar johan.baeten@dpgmedia.be en misschien verschijn jij binnenkort met de regelmaat van de klok op de Brusselpagina van Het Laatste Nieuws.