Hittegolf: plezierbootjes mogen niet meer alleen door sluis JCV

23 juli 2019

16u14 0 Brussel Plezierbootjes mogen van de haven van Brussel voorlopig niet meer alleen door de sluizen. Zo wil de haven het waterverlies beperken met de hittegolf voor de deur.

De haven van Brussel heeft nog geen problemen met het waterpeil op het Brusselse kanaal, maar neemt wel een voorzorgsmaatregel om minder water te verliezen. De plezierboten zullen voortaan enkel in groep door de sluizen gaan, want met elke sluisoperatie gaat er water verloren. Er zullen dus meerdere plezierboten tegelijkertijd of een plezierboot met een handelsboot door de sluis heen gaan.

Door de hitte en het feit dat er minder boten varen tijdens de zomer worden er ook veel groene algen gevormd. De haven van Brussel zal zelf wateranalyses uitvoeren om te zien of er ook blauwalgen aanwezig zijn.