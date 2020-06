Hippe Slagerij Dierendonck opent tweede Brusselse vestiging in Ukkel JCV

09 juni 2020

12u15 0 Brussel Slagerij Dierendonck heeft een tweede Brusselse vestiging geopend op de Vanderkinderestraat in Ukkel. De bekende slager nam daarvoor de familiezaak Le Charolais over.

Dierendonck raakte sinds de opening van de eerste Brusselse zaak in de Sint-Katelijnestraat in 2017 al direct in zwang bij het stedelijke publiek. Eind vorig jaar opende de slagerij ook een stek in foodmarket Wolf op de Wolvengracht.

Nu komt daar dus een volwaardig nieuw atelier bij. Dierendoick nam daarvoor slagerij Le Charolais in Ukkel over, een familiebedrijf dat bijna 50 jaar bestond. De slagerij ligt op de Vanderkinderestraat in Ukkel.